Founded in September 2006, Smashing Magazine delivers useful and innovative information to Web designers and developers. Our aim is to inform our readers about the latest trends and techniques in Web development. We try to persuade you not with the quantity, but with the quality of the information we present. Smashing Magazine is, and always has been, independent.

Smashing Media was founded in March 2009 by Sven Lennartz and Vitaly Friedman, Smashing Magazine provides a range of services for the international Web design community. Our team of dedicated Web geeks constantly strives to improve the quality and range of products for creative professionals. Through our articles1, digital books2, job resources3, and industry conferences4, we are committed to stimulating creativity and strengthening the Web design community’s creative forces.

This page provides general information about Smashing Media AG including our contact details and legal information about our online presence.

You can contact us via this form 5 .

. You can also use our postal address:

Smashing Media AG

Werthmannstr. 15

79098 Freiburg

Germany

VAT ID (USt-ID) DE264172548

Typefaces used: Skolar 6 by David Březina, Proxima Nova 7 by Mark Simonson.

by David Březina, Proxima Nova by Mark Simonson. Syntax Highlighting: Prism 8 by Lea Verou.

by Lea Verou. Our logo was contributed by Ruan Deyzel9.

Advertising on Smashing Magazine

Smashing Magazine, Smashing Media’s flagship publication and first brand, is a well-respected international online publication for professional Web designers and developers (Alexa Traffic Rank: 4.389) and has cultivated a devoted community exceeding 1 Mio. Twitter followers10 worldwide.

If you’re interested in advertising on Smashing Magazine, we offer some attractive ad spots. Please send a brief email to Michael at michael.dobler@smashingmagazine.com — he will be sure to respond as quickly as possible.

11

The Editorial Team

All articles are carefully curated, edited and prepared according to the high standards set in the magazine’s Publishing Policy12. These guidelines are continually revised and updated to ensure that the quality of the published content is never compromised. Smashing Magazine is always expanding to provide more quality content for professionals working in Web design.

The Smashing Magazine Team consists of Vitaly Friedman, co-founder and editor-in-chief of Smashing Magazine, our CEOs Markus Seyfferth13 and Inge Emmler, our senior editor Iris Lješnjanin14, and Cosima Mielke15 who’s not only writing and editing articles, but also producing our eBooks. Last but not least, we’re very honored and happy to have Ricardo Gimenes16 on board as well!

Smashing Magazine’s Experts Panel

Before an article is published, it’s reviewed by independent reviewers — respected members of the design community who provide feedback to authors and review technical details. We are very grateful for the fantastic work of our Experts Panel, and the magazine wouldn’t have the same quality without their profound expertise and support.

In German:

Sie können uns erreichen über unser Kontaktformular 198 . Bitte lesen Sie zuerst unsere Richtlinien und Prinzipien 199 .

. Bitte lesen Sie zuerst unsere Richtlinien und Prinzipien . Unsere postalische Adresse:

Smashing Media AG

Werthmannstr. 15

79098 Freiburg

Germany

Telefon: +49 (0)761-70779498

Amtsgericht Freiburg: HRB 710339

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UStIDNr.): DE264172548

Vorstand und verantwortlich für die Inhalte dieser Seiten gemäß TMG: Markus Seyfferth, Inge Emmler

Footnotes

